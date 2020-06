Mertens festeggia ai Quartieri spagnoli: firma al murales per il record di gol

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sortita improvvisa quella di. Stavolta, però, il palcoscenico non è il campo ma i Quartieri Spagnoli, dove il belga si è presentato questo pomeriggio per omaggiare il murales che era stato a lui dedicato qualche tempo fa e che oggi ne celebra anche il record diche l'ha reso il primo bomber all-time nella storia delUn clima di festa ha accolto il calciatore ai Quartieri.- che ha visitato anche il mini museo dedicato a Maradona - è uscito tra i tifosi e ha firmato il murales che ha dimenticato il suo nome originale, Dries, e ha previsto solo quello d'adozione,: tanti i tifosi che hanno intonato per lui cori esattamente come fatto alfino a quando è stato possibile.