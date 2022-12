Messa della vigilia di Natale e tutte le celebrazioni religiose in diretta su Canale 21

La santa messa della vigilia di Natale in diretta su Canale 21. L'emittente propone ai suoi telespettatori la trasmissione dei riti religiosi più importanti del Natale all'insegna della fede, della speranza e della carità. Le trasmissioni di Canale 21 scandiscono così la preghiera e l'esultanza per la nascita di Gesù. Nenie degli zampognari dalle 23.45 di sabato 24 dicembre. Poi la celebrazione della santa messa della notte di Natale ripresa dalla chiesa della Pietà dei Turchini di Napoli, dove si venera l'immagine di Maria che scioglie i nodi.

Un rito millenario pieno di suggestioni che esaltano il grande mistero d'amore di Dio che si è fatto uomo. «Canale 21 - dichiara l'editore Paolo Torino - con la trasmissione in diretta televisiva dei principali appuntamenti liturgici vuole confermarsi televisione della comunità. Un servizio editoriale che offriamo con gioia a tutti, nonostante il complesso periodo che stiamo vivendo». Canale 21 trasmette anche dalle 17:45 di sabato 31 dicembre la santa messa e il canto del Te Deum per il ringraziamento dell’anno appena trascorso. Ogni giorno in diretta la santa messa alle ore 7.30 dalla Santa Casa di Loreto.