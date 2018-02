Messico, quella lunga scia di sparizioni: 27mila casi in 2 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 23 Febbraio 2018, 12:18 - Ultimo aggiornamento: 23-02-2018 12:18

Lo scorso 28 gennaio a città del Messico vennero arrestati due poliziotti che avevano partecipato all'arresto e al probabile pestaggio di Marco Antonio Sánchez, uno studente che manifestava. Di Marco si erano perse le tracce dopo il fermo. È stato ritrovato una settimana dopo mentre vagava in stato confusionale, pieno di lividi e sotto gli effetti di un medicinale che lo aveva intontito. La scomparsa di Marco, prima ancora di quella dei tre napoletani, ha fatto nuovamente sanguinare una ferita mai rimarginata in Messico: quella del coinvolgimento delle forze dell'ordine in casi di violenza gratuita, corruzione e malaffare. Chi è stato nel Paese sa che spesso ai turisti viene suggerito di non fidarsi troppo delle divise, forse il suggerimento non è sbagliato.In Messico c'è un buco nero nel quale si perdono migliaia di persone. Secondo Amnesty International, in quella nazione sono scomparse 27mila persone nel giro di due anni: per avere un'idea della vastità della vicenda provate a pensare al quartiere di Posillipo oggi e immaginate di tornarci fra 24 mesi senza trovare più anima viva, e nessuno che sappia spiegare che fine hanno fatto.C'è una pagina ufficiale del governo messicano nella quale sono censite tutte le persone per le quali è stata denunciata la scomparsa. Attualmente non sono ancora compresi i tre napoletani per i quali sono scattate le ricerche e, in mezzo alle 34.681 segnalazioni, solo quattro sono riferite a cittadini italiani: a due di queste sono collegati i nomi, di chiara matrice ispanica (Ricardo Hernandez e Nancy Corona); altre due denunce di sparizione risultano anonime, sono riferite a due uomini di 59 e 61 anni dei quali si conosce solo la provenienza italiana. Sono affiancate solo da segni particolari, cicatrici, tatuaggi. Uno è scomparso nel 2015, il dieci di settembre, l'altro circa un anno fa, il 23 marzo del 2017. E sapete dove sono scomparsi? Nella regione di Jalisco, la stessa che ha inghiottito Raffaele Russo, il figlio Antonio e suo nipote Vincenzo Cimmino.Nell'elenco ufficiale manca il nome di Roberto Molinaro, scomparso nel nulla quattro anni fa. Era anche lui in Messico per vendere generatori elettrici: una notte non è rientrato nell'hotel di Vera Cruz dove s'era sistemato con il fratello. Subito venne lanciato l'allarme. Il giorno seguente la sua carta di credito venne utilizzata compulsivamente prima di essere bloccata: si pensò a una rapina finita tragicamente. La sua famiglia, del Lavinaio, non s'è mai data per vinta nella battaglia per conoscere la sorte di Roberto che, tutt'ora, risulta «desaparecido».Anche Ciro Poli vendeva generatori elettrici, nell'area di Nuevo Leòn. Aveva avuto problemi con la giustizia messicana: venne fermato, nel luglio del 2013, assieme a un altro napoletano, Fabio De Rosa e accusato di frode nella vendita di generatori e motoseghe per le quali non forniva documenti fiscali. Qualche mese dopo, alla fine di ottobre del 2013, improvvisamente Ciro sparì. Anche in quel caso partì subito la denuncia, la famiglia chiese ricerche immediate. Purtroppo qualche giorno dopo la scomparsa, il 5 novembre, il corpo di Ciro venne ritrovato carbonizzato all'interno dell'automobile che utilizzava per i suoi spostamenti.