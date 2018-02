Messico, scomparsi tre napoletani: da diciotto giorni nessuna notizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 16 Febbraio 2018, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 16-02-2018 23:41

Le ultime notizie risalgono a 18 giorni fa. Era il 31 gennaio quando Raffaele Russo - 60 anni, napoletano che da anni lavora vendendo generatori elettrici in Messico - è uscito dall’albergo «Fuerte Real» di Ciudad de Guzman senza farvi più ritorno. Preoccupati dalla sua assenza, dopo sei il figlio Antonio, 25 anni, e il nipote Vincenzo Cimmino hanno deciso di mettersi sulle sue tracce. E anche di loro si sono perse le tracce. Risucchiati in un buco nero.Dopo oltre due settimane di silenzio, i familiari dei tre - tutti residenti nella zona tra piazza Mercato e via Marina - hanno deciso di uscire allo scoperto lanciando appelli sui social: «Aiutateci a ritrovarli. Lanciamo un appello a tutti, a cominciare dalle autorità diplomatiche italiane in Messico: ogni ora che passa accresce la nostra angoscia - dice al Mattino Daniele, il figlio 20enne di Raffaele Russo - Anch’io mi trovavo lì quando papà è sparito, con un altro mio fratello: da quel giorno abbiamo fatto di tutto, siamo stati sia dalla polizia che negli uffici della Fiscalia, la procura locale, senza mai ottenere risposte. A questo punto siamo veramente molto preoccupati».Un’idea angosciante perseguita le famiglie dei tre: temono si tratti di un sequestro di persona.