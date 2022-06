I mestieri del mare per favorire il reinserimento giovanile: siglato l'accordo tra Marina Militare e centro di giustizia

Favorire la riabilitazione e l'integrazione dei minori entrati nel circuito dell'area penale o a rischio devianza attraverso progetti di formazione nel campo delle varie professionalità legate al mondo del mare e che siano altamente spendibili nel mondo del lavoro. È lo scopo del primo accordo tra la Marina Militare e il centro di giustizia minorile regione Campania siglato oggi dal comandante Giuseppe Abbamonte e dal dirigente del dipartimento giustizia minorile, Giuseppe Centomani.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Giuliano Amato a Nisida, visita ai ragazzi e commozione tra canti e... L'INTERVISTA Napoli, Raffaele da rapinatore a pizzaiolo: «Iniziai per gioco... IL PREMIO «Riccardo Di Chiara»: a Nisida i premi per i ragazzi...

I ragazzi che saranno individuati per partecipare al progetto avranno la possibilità di imparare i mestieri del mare quali ad esempio il restauro delle barche in legno e delle barche d'epoca, impareranno ad andare a vela, a fare i motoristi e ci sarà anche un percorso di formazione sulla navigazione.

«Da tempo la Marina militare è impegnata nel sociale - ha detto il comandante Abbamonte - con lo scopo di recuperare i ragazzi e dare loro la possibilità di trovare un lavoro e avere una prospettiva di vita. Il nostro apporto sarà legato alla logistica, forniremo strutture, risorse materiali e quando necessario anche risorse umane a supporto degli educatori a cui i ragazzi saranno affidati». I ragazzi saranno divisi in gruppi di 5-6 per favorire una maggiore efficacia e un miglior rapporto con gli educatori e i tecnici. «Lo scopo - ha sottolineato Centomani - è svolgere un'attività educativa concreta, effettiva e non solo insegnare ai ragazzi a fare qualcosa: l'obiettivo è cercare di ristrutturare l'idea che hanno di sé da delinquenti o devianti a cittadini, a lavoratori».