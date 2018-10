Meta di Sorrento, aggredita da ubriaco: encomio per la vigilessa coraggio

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 19:33

META - A maggio scorso allontanò un uomo ubriaco e violento dal tratto di strada in cui quest'ultimo aveva trascorso la notte. E, per questo gesto, fu minacciata e aggredita. Ora, a cinque mesi di distanza, scattano l'encomio solenne e la promozione per l'assistente Paola Porzio, in forza alla polizia municipale di Meta. A deciderlo, all'unanimità, è stata la giunta comunale capitanata dal sindaco Giuseppe Tito su proposta del comandante dei vigili urbani Rocco Borrelli.È il 10 maggio quando l'assistente Porzio viene avvicinata da alcuni residenti che le segnalano la presenza di un uomo che dorme in prossimità di un portone in via Angelo Cosenza: come accerteranno i carabinieri in un secondo momento, si tratta di un clandestino somalo sul quale pende un provvedimento di espulsione. La vigilessa si avvicina, lo sveglia e gli chiede i documenti ricevendo una prima risposta brusca e minacciosa: «Sono un uomo libero e qui ci posso stare». A quel punto Porzio invita il somalo a raccogliere le sue cose, inclusi diversi resti di cibo, e ad allontanarsi. La risposta? «Te la togli tu la spazzatura». Dopodiché l'assistente tenta di convincerlo a salire a bordo di un treno e ad allontanarsi, ma l'uomo si rifiuta e si dirige verso la vicina via Rivolo.La vigilessa continua a seguire il somalo che, a quel punto, le si avvicina con l'intento di aggredirla e la minaccia. A salvarla ci pensa un passante, titolare di un'impresa edile metese, che si frappone tra lei e il clandestino e che, alla fine, rimedia pure una ferita al volto. Non soddisfatto, il clandestino prende una grossa pietra e con questa minaccia di colpire la vigilessa. Anche in quel momento è decisivo l'intervento dell'imprenditore che protegge Porzio. Alla fine sopraggiungono i carabinieri: il somalo viene arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale; una volta in caserma, sferra persino un pugno a un militare procurandogli una ferita giudicata guaribile in dieci giorni.Risultato: il somalo viene processato per direttissima e condannato a sei mesi di reclusione dal Tribunale di Torre Annunziata, salvo poi tornare in libertà. Per la Porzio, adesso, scatta invece l'encomio. «Ha svolto, a rischio della propria incolumità, un'azione volta all'allontanamento di un soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica e privata»: così recita il provvedimento con cui la giunta comunale ha deciso di assegnare all'assistente un encomio solenne, destinato a essere annotato sul suo stato di servizio, garantendole pure un avanzamento di grado.