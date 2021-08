Meta, ultimo giorno per il vaccino day in riva al mare

META - In atto l'appuntamento «Vacci-al-mare», l'iniziativa promossa dall’Asl Na3-Sud con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero dei 250mila residenti nel territorio di competenza che non hanno aderito alla campagna di vaccinazione dei residenti.

L’appuntamento in riva al mare di Meta, organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, in programma oggi, fino alle ore 17, aperto anche ai non residenti in Campania. All’open-day vaccinale in riva con il vaccino Pfizer, hanno aderito gli stabilimenti Lido Marinella, Metamare e Resegone che offriranno caffè e cornetto a tutti coloro che saranno vaccinati nel corso della giornata.

Per l'occasione, il Comune di Meta ha varato una apposita ordinanza che disciplina il traffico nella zona, dalle ore 11 alle 17 e comunque fino al termine delle attività, con divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nel piazzale Caruso antistante il Lido Marinella, fatta eccezione per i veicoli degli organizzatori dell’evento per consentire agli operatori facile accesso alle postazioni.