Martedì 23 Ottobre 2018, 13:35

META/PIANO DI SORRENTO - Centinaia di case e migliaia di persone senz'acqua per dieci ore consecutive: è quanto accadrà tra venerdì e sabato prossimo nella zona alta di Piano di Sorrento e di Meta. Ad annunciarlo è la Gori, società consortile che gestisce le risorse idriche in penisola sorrentina e in buona parte della provincia di Napoli e che tra il 26 e il 27 ottobre sarà impegnata in una serie di lavori già programmati alle condotte: un intervento che imporrà una sospensione dell'erogazione dell'acqua. Dalle 20 di venerdì alle 6 di sabato, a Piano di Sorrento, resteranno a secco Via Selva, Via Piana, Via Casa Nocillo, Via Petrulo e relative traverse, Via Cermenna, Via Artemano, Via Creta, Via Mortora San Liborio, Via Caposcannato, Via San Pietro, Via Scaricatoio, Via Meta-Amalfi, Via San Massimo, Via Gennaro Maresca, Via Trinità, Via Sant'Agostino, Via Cavone, Via Casardia, Via Rivolo San Liborio, Via Corbo, Via Cavoniello, Via Botteghelle, Via Dei Platani e Via Formiello. Nella stessa fascia oraria, nella vicina cittadina di Meta, lo stop all'erogazione idrica riguarderà Via Travavi, Via Tommaso Astarita, Via Casa Starita e relative traverse, Via Grottelle, Via Casa Lauro e Via Lamma. L'acqua tornerà disponibile a partire dalle 6 di sabato. «Alla riapertura del flusso idrico - spiegano dalla Gori - potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, seppur di breve durata». Di qui il consiglio, rilanciato dai due Comuni coinvolti, di lasciar scorrere l'acqua per alcuni minuti.