Martedì 11 Giugno 2019, 19:12

META - Attimi di paura a Meta, a pochi metri dalla stazione della Circumvesuviana. Un'auto con due persone a bordo stava procedendo verso la basilica di Santa Maria del Lauro, in direzione Napoli, quando ha improvvisamente colpito una vettura in sosta lungo la strada per poi ribaltarsi. Alla guida un 25enne di Sant'Agnello che ha perso il controllo della propria automobile per motivi ancora da chiarire. Fortunatamente sia il conducente del veicolo sia la donna che viaggiava in sua compagnia non hanno riportato ferite. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sorrento, agli ordini del capitano Marco La Rovere, e gli agenti della polizia municipale di Meta. L'incidente ha paralizzato per diversi minuti la viabilità in uno snodo cruciale per il traffico in penisola sorrrentina, a poche centinaia di metri dallo svincolo per la statale 145 in direzione Napoli e dall'imbocco del corso Italia verso Sorrento.