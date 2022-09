Meteo Napoli, è allerta arancione: ecco i livelli di criticità fino a domani

Prosegue l'allerta meteo. La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso: piogge e temporali almeno fino domani alle 18, sabato primo ottobre. Intanto, oggi fino alle 18, ecco i livelli di criticità:

Arancione sulle zone 1,2,3,5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele) criticità di livello Giallo sul resto della regione.

Previsti temporali anche di forte intensità e un conseguente rischio idrogeologico con possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua.

Da domani, fino alle18, la criticità è di livello giallo su tutta la regione. Previste ancora precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale. Possibili ancora allagamenti, esondazioni, ruscellamenti e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni del territorio particolarmente fragili o per effetto della saturazione dei suoli. La Protezione civile della Regione Campania, dunque, richiama i sindaci alla massima attenzione. Non solo: «Si raccomanda ai cittadini che, in caso di allerta meteo, può costituire pericolo sostare ai piani bassi degli edifici e negli scantinati, nonché transitare nei sottopassi, nelle aree ribassate dove possono arrivare acqua e detriti scendendo rapidamente dalle zone più alte, mista a fango e materiale vario anche in assenza di pioggia. In caso di necessità, salire ai piani alti dei palazzi. Limitare gli spostamenti».