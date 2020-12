La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani l'allerta meteo di colore arancione sulla Piana del Sele e il Cilento (zone 6 e 8 della Campania) e di colore giallo sulle altre zone da Napoli alle isole, dalla penisola sorrentino-amalfitana all'Alto Sele e al Tanagro.

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Scuole chiuse, niente Dad con l'allerta meteo: presidi e genitori... LA VIABILITÀ Degrado a Napoli: fango e ghiaia a via Bracco e la strada diventa... IL MALTEMPO Maltempo a Napoli, allagato il sottopasso della Cumana a Soccavo

Si prevedono ancora precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale e raffiche di vento. Anche in assenza di precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli, si segnalano possibili fenomeni di dissesto idrogeologico: instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche fragili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA