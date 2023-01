Meteo a Napoli e in Campania: il maltempo peggiora, arriva il freddo polare

Sempre peggio. In Campania nuovo avviso di allerta meteo di colore arancione. Lo ha emanato la Protezione civile che segnala rischi maggiori, a partire dalle 12 di domani, venerdì 20 gennaio, fino alle 8 di sabato 21 gennaio.

L'avviso segue quello in atto, con scadenza alle 9 di domani mattina, e riguarda una diversa perturbazione che interesserà la regione, «causando un repentino peggioramento delle condizioni meteo, in successiva, rapida evoluzione». I fenomeni più intensi (vento, temporali e nevicate) vengono definiti «molto rilevanti», nella giornata di venerdì, per diminuire di intensità rapidamente, a partire già dalla notte successiva.

Non solo. Si abbasseranno le temperature sull'intero territorio regionale e si verificheranno anche nevicate e gelate. Su tutto il territorio regionale i venti saranno molto forti con raffiche meridionali e in rotazione fino ai quadranti settentrionali. Il mare si presenterà molto agitato o grosso con mareggiate lungo le coste esposte. Neve già intorno ai 400 metri, con accumuli al suolo localmente moderati. Criticità idrogeologiche differenziate, maggiore sulla fascia costiera. Con fango o detriti, oltre che significativi ruscellamenti, anche con trasporto di materiale, voragini per fenomeni di erosione, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua. Nelle zone interne, invece, le precipitazioni sparse potranno avere carattere di rovescio o isolato temporale. Possibili comunque allagamenti, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua. Su tutto il territorio potranno verificarsi caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili, anche per la saturazione dei suoli.