Meteo Campania, allerta prorogata fino a mezzanotte e domenica solo in alcune zone

Ancora temporali su Cilento, Piana del Sele e Tanagro. Qui resta l'allerta meteo fino alle 20 di domenica, e fino alla mezzanotte di oggi è estesa a tutta la Campania. Con criticità idrogeologica di livello Giallo emanata dalla Protezione civile della Regione: si prevedono pioggia e temporali. Le precipitazioni potrebbero essere localmente anche molto intense, a causa dell'elevata instabilità atmosferica che sta caratterizzando quest'inizio di settembre.

Possibili anche fulmini, grandine e raffiche di vento in più punti del territorio. Dalla mezzanotte la criticità idrogeologica per temporali viene prorogata sulle zone 6, 7, 8 (Piana Sele e Alto Cilento; Tanagro; Basso Cilento) dove l'allerta meteo resta in vigore fino alle 20 di domani, domenica 5 settembre. Per questo, gli esperti raccomandano di porre la massima attenzione nelle aree particolarmente esposte al rischio idrogeologico e in quelle devastate dagli incendi verificatisi negli scorsi mesi. Temono caduta massi e fenomeni franosi, anche in assenza di precipitazioni, inondazioni, allagamenti, caduta di rami o alberi.