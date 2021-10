Appena 24 ore di tregua in Campania. Torna l'allerta meteo per vento molto forte e mare molto agitato, scatta dalle 12 di domani, domenica 24 ottobre, alle 18 di lunedì 25 ottobre. A emanare l'avviso è la Protezione civile della Regione, che raccomanda raccomanda agli enti competenti di prestare la massima attenzione. Parchi a rischio e non solo. Di qui la richiesta di mettere in campo tutte le misure per evitare o almeno limitare i danni.