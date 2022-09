Meteo Napoli domani, è allerta arancione fino alle 23.59 di lunedì: rischio allagamenti

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato per tutta la giornata di domani l'allerta meteo di livello arancione già in vigore per oggi. Le precipitazioni in corso da stamane stanno già avendo un forte impatto sul territorio: decine gli interventi in corso da parte di tecnici e volontari. Le situazioni più critiche si registrano, al momento, nel Casertano: la prefettura di Caserta ha già attivato il centro coordinamento soccorsi, al quale stanno partecipando i referenti del Genio civile e la Sala operativa regionale.

Si segnalano, ad ora, allagamenti a Caserta, Carinaro, Capua, Pignataro, litorale Domizio, Grazzanise, Casal di Principe, Cesa e Curti. Situazioni critiche anche nel comprensorio Nolano: una frana a Roccarainola, allagamenti in diversi comuni e, in particolare, a Tufino dove la Protezione civile regionale, in collegamento con la prefettura di Napoli, sta inviando squadre di volontari.

La perturbazione che sta interessando, al momento, i settori centro-settentrionali della regione con valori di pioggia variabili da 80 mm (provincia di Caserta e Napoli città) a 60 mm ( Caserta città e provincia di Napoli) nelle prossime ore interesserà principalmente la zona tra la Costiera Sorrentino-Amalfitana, i monti di Sarno e i monti Picentini. La Protezione Civile della Regione Campania richiama i sindaci «alla massima attenzione» per quanto di loro competenza.