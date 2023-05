Meteo Napoli e Campania domani: allerta gialla prorogata alle 21 di sabato

La protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello giallo valido su tutto il territorio regionale dalle 6 alle 21 di sabato 20 maggio.

In tutta la regione si prevedono «precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, soprattutto nella parte centrale della giornata, puntualmente di moderata intensità».

In alcune zone attesi anche venti forti, in graduale attenuazione dal pomeriggio e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte, in attenuazione dal tardo pomeriggio».​ ​