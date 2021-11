Meteo Napoli domani, allerta meteo gialla prorogata fino alle 23.59: altre 24 ore di pioggia

Altre 24 ore di passione: la Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di allerta meteo in vigore fino alle 8 di domani mattina fino alle 23.59 di domani con livello giallo su tutto il territorio ad esclusione di Tanagro e Basso Cilento. Si prevedono ancora precipitazioni locali anche a carattere di intenso rovescio e raffiche di vento.

A questo quadro meteo è associato un possibile dissesto idrogeologico localizzato con criticità di livello giallo e possibili fenomeni di impatto al suolo come ruscellamenti superficiali e possibili fenomeni di trasporto di materiale, possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc) e possibili cadute massi in più punti del territorio.