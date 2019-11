Maltempo in Campania, nuova allerta meteo: pioverà anche domenica

La perturbazione che da giorni sta interessando la Campania continua a persistere sul territorio e si estende anche su settori che non erano inclusi nell'allerta. Per questo motivo la Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'attuale criticità, con scadenza alle 9 di domani mattina, fino alle 12 di domani, quindi di ulteriori tre ore estendendola, a partire dalle 18 di oggi, anche alla zona 2 (Alto Volturno e Matese). Il livello di allerta resta giallo.

Da questa sera si prevede un ulteriore allargamento delle precipitazioni, che potranno verificarsi in più punti del territorio e avere anche carattere di rovescio o temporale ed essere anche intense. Sono possibili raffiche di vento nei temporali. L'unica zona non inclusa nell'avviso è la 4 (Alta irpinia e Sannio). La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di «mantenere attive o porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico che alle sollecitazioni dei venti e del mare» e raccomanda inoltre «di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali diramate dalla sala operativa e dal centro funzionale».

