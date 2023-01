Meteo Napoli e Campania domani, prorogata l'allerta arancione: scuole aperte o scuole chiuse?

È arrivato il ciclone polare sull'Italia. La giornata più difficile è quella di oggi con venti di tempesta da libeccio «che sferzeranno con violenza le coste tirreniche, liguri e occidentali sarde provocando forti mareggiate e potenziali gravi danni alle strutture balneari».

Vento forte oltre i trenta nodi e onde oltre i quattro metri flagellano Capri e tutta la fascia costiera. Interrotti i collegamenti via mare: due i collegamenti con la terraferma garantiti alle prime ore del giorno, verso Napoli e ritorno, poi lo stop a partire dalle 9.30 in attesa che le condizioni meteo migliorino. Sono rimasti fermi in banchina, nei porti di partenza, aliscafi, catamarani e altri mezzi veloci.

E la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 9 di giovedì 19 gennaio l'avviso di allerta meteo attualmente in vigore. Il livello dell'allerta resta dunque arancione su tutta la Campania, con attenzione massima su rischio idrogeologico, anche diffuso, con possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque piovane nelle strade e coinvolgimento delle aree urbane depresse.

Resta ora da capire cosa faranno i sindaci della Campania che già oggi hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. L'unico Comune che aveva già chiuso le scuole anche domani è il Comune di Benevento.