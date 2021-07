Caldo record a Napoli, come usare l'aria condizionata ed evitare malori improvvisi

Il bollettino della Protezione Civile avvisa: fino a venerdì è allerta meteo a Napoli e in Campania. Si prevedono temperature di 7-8 gradi più alte delle media, soprattutto nella giornata di domani. Con un tasso di umidità che, di sera e di notte, già oggi può toccare il 60-70 per cento lungo la costa, se non c'è vento. Ma perché l'ondata di calore è pericolosa per la salute? Lo spiega Saverio Annunziata, 62 anni, da 30 medico di famiglia a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati