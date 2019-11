Bomba d'acqua su Napoli, piovono anche alberi al Vomero: «Aspettiamo il morto?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Cosa aspetta l'amministrazione comunale, la giunta della municipalitàe in particolare l'assessore, che ci scappi il morto? Sono settimane che assieme ai residenti ed ai comitati civici del Vomero proviamo a tenere alta l'attenzione sui temi della manutenzione degli alberi d'alto fusto e del verde cittadino in generale. Non è bastato già che fosse caduto proprio in Via Morghen qualche settimana fa un albero proprio nei pressi della sede della municipalità?». Così, consigliere comunale di Napoli, che riferisce «dell'ennesimo albero caduto al Vomero, in via Morghen».«Non ci si può più affidare alla sorte ed al destino, ci vogliono amministratori seri, responsabili ed efficienti che intervengano prontamente. Ora basta, chi non è in grado di assolvere alla propria funzione si faccia da parte e si dimetta. Durante la mozione di sfiducia nei prossimi giorni, chiederò all'assessore Borriello un atto di responsabilità, ovvero di lasciare la delega ai giardini ed al verde pubblico», conclude Venanzoni.