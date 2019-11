Bomba d'acqua su Napoli, albero si abbatte sulla linea aerea: stop alla circolazione della Circumvesuviana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Disagi dovuti al maltempo in Circumvesuviana, dove la lineaè interrotta tra la stazione die quello di. Lungo la tratta, infatti, è caduto un albero che è finito sulla linea aerea e ha causato un guasto all'alimentazione elettrica: il personale Eav è stato costretto a interrompere la circolazione per intervenire e ripristinare la linea. a Riferirlo è la stessa Eav, che ha avvisato i viaggiatori tramite i social network.Pertanto, i treni in partenza da Napoli per Sarno stanno limitando la loro corsa ad Ottaviano. Quelli in partenza da Sarno si fermano, invece, a Poggiomarino. Operai e tecnici sono, comunque, al lavoro.Circolazione ferma anche, lungo un'altra linea della Circum, a causa dell'allagamento della stazione di Scafati.