La prima giornata di allerta meteo gialla su Napoli fortunatamente non ha prodotto gravi momenti di allarme, anche se la concomitanza con la riapertura delle scuole e il conseguente aumento esponenziale del traffico ha portato momenti di disagio nelle prime ore del mattino.

La pressione del maltempo non si alleggerisce, sicché anche per la prima parte della giornata di oggi, fino alle 12, è stato prorogato lo stato di allerta meteo anche sulla città di Napoli: parchi chiusi in tutta la città e grande attenzione ad alberi e cartelloni pubblicitari perché nelle prime ore di questo martedì sono previsti venti di forte intensità che potrebbero creare ulteriori problemi oltre a quelli generati dalle precipitazioni che, anche oggi, saranno intense.

Ieri mattina Napoli s'è svegliata dopo una lunga notte di pioggia che aveva già provveduto ad allagare le strade. Segnalazioni di lievi difficoltà nel transito delle auto a causa dell'acqua sono arrivate da ogni parte della città, da Scampia a Chiaia. Rituali le difficoltà sul raccordo Pianura-Soccavo che, ai primi piccoli scrosci di pioggia si allaga a causa della scarsa capacità di smaltimento delle acque.

Dal Vomero giunge la segnalazione del presidente del Comitato Valori Collinari, Gennaro Capodanno, che rileva come la mancata pulizia delle caditoie nel quartiere collinare abbia prodotto importanti pozze d'acqua che, in caso di pioggia più intensa possono rapidamente trasformarsi in allagamenti.

Molte le chiamate ai vigili del fuoco per interventi che non si sono rivelati di importante intensità. Garage e cantine nei quali l'acqua iniziava a crescere in maniera preoccupante, rami d'albero in bilico sui passanti, cartelloni pubblicitari considerati troppo mobili e pronti a cadere su auto e pedoni. Alla fine la giornata di ieri s'è chiusa senza segnalazioni di gravi problemi, la città di Napoli ha retto alla prima allerta del 2023.

Però proprio per la giornata di oggi l'attenzione viene mantenuta a livelli elevati. Gli annunciati venti di grande intensità, uniti alle precipitazioni, potrebbero infliggere alla città schiaffi poderosi che Napoli non sarebbe in grado di sopportare.

Sotto osservazione soprattutto il mare che si annuncia ancora più agitato di ieri quando, per lunghe ore, i collegamenti con le isole del Golfo sono stati a singhiozzo o del tutto sospesi a causa delle condizioni meteomarine. Preoccupazione soprattutto per il lungomare della città dove già ieri le onde altissime hanno iniziato a schiantarsi con violenza e che oggi, con l'aumentare della potenza, potrebbero ricominciare ad invadere la sede stradale.