Giovedì 11 Aprile 2019, 13:40 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 13:42

Bloccata per la seconda volta in poche ore la metropolitana Linea 1, a causa di un guasto tecnico. Il servizio è attualmente sospeso sulla tratta Garibaldi-Dante, mentre si circola regolarmente da Piscinola a Dante. È il secondo stop oggi. La metropolitana su era già fermata questa mattina a causa dello stesso problema per circa due ore.«Troppi guasti e disservizi per l'utenza - afferma Fulvio Fasano Ugl Fna - Questa situazione è diventata davvero insostenibile anche perché i continui blocchi per guasto di questi giorni delle funicolari e della linea 1 si ripercuotono inesorabilmente anche sui lavoratori, costretti a lavorare in condizioni di estrema pressione e preoccupazione. Faremo subito una richiesta di incontro in Azienda per avere chiarimenti in merito e se dovesse essere necessario attiveremo anche lo stato di agitazione del personale per garantire la sicurezza dell'utenza e dei lavoratori».