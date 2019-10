CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 1 Ottobre 2019, 08:30

Stazione Salvator Rosa chiusa: un collettore fognario ha ceduto, ha sfondato una parete e i liquami hanno invaso tutto. I tecnici sono già al lavoro per il ripristino ma non c'è ancora una data prevista per la riapertura della stazione.