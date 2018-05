L'assessore: «Metrò, Fuksas ritira la firma? Ci dispiace ma proseguiremo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 9 Maggio 2018, 08:27 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2018 08:27

E se l'architetto Fuksas ritirasse davvero la firma dalla stazione Duomo della metropolitana? L'assessore ai trasporti si ferma un attimo: «No, no, sono certo che troveremo un accordo. Non accadrà». D'accordo, proverete a trovare una soluzione ma esiste la possibilità che il tentativo finisca male, cosa accadrebbe? «Ne saremmo profondamente dispiaciuti», Mario Calabrese che ha la delega ai trasporti chiede con fermezza che non si cerchi la polemica a tutti i costi ma di fronte all'ipotesi, nemmeno troppo lontana, che l'archistar decida di cancellare il suo nome da quell'opera non ha vie d'uscita: «La Metropolitana è necessaria alla città. Saremmo davvero dispiaciuti se l'architetto Fuksas decidesse di ritirare la firma ma andremmo avanti senza di lui. Non possiamo pensare di bloccare un'opera determinante per i cittadini napoletani».Abbiamo promesso al nostro interlocutore che le parole sarebbero state riportate integralmente, per evitare ulteriori polemiche e far capire a tutti che il Comune di Napoli cerca una soluzione, non va alla guerra. Alla fine, però, sembra che la guerra sia stata definitivamente dichiarata e, vista da lontano, non sembra una guerra santa dettata da motivi d'arte per difendere un progetto che non deve essere modificato, appare piuttosto una guerra economica al termine della quale le modifiche potrebbero anche essere fatte, ma avrebbero un costo.