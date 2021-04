Furto di cavi di rame: metrò Linea 2 sospesa per tre ore tra Pozzuoli e Villa Literno

POZZUOLI. Un furto di cavi di rame ha provocato questa mattina per tre ore la sospensione dalle 5 alle 8 della tratto ferroviario della linea della metropolitana tra Pozzuoli e Villa Literno. Ignoti hanno asportato in prossimità della stazione di Giugliano ben nove cavi di varie sezioni per un totale di 360 metri di cavi di rame. L'ultimo furto sempre nello stesso tratto si era verificato poco più di una decina di giorni fa. Tutto ciò ha provocato la cancellazione di ben 10 treni regionali con il tratto che è stato servito dal servizio di bus sostitutivi. Solo il pronto intervento dei tecnici della Rete Ferroviaria Italia ha consentito il ripristino della funzionalità della linea, evitando così ulteriori disagi ai pendolari. E' stata, poi, successivamente presentato denuncia presso le forze dell'ordine da parte di Rfi.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Giugliano, tenta di rubare cavi di rame: bloccato dalla security e... LA CRIMINALITÀ Coppia ruba cavi dal campo sportivo:arrestati per il bottino di... IL CASO Furto di tonnellate di binari dai depositi:15 arresti, quattro sono...