Napoli, il mercoledi nero sui binari: chiuse le stazioni della metropolitana 1, ritardi fino a mezzora sulla linea 2

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 08:59 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2018 09:22

Troppi passeggeri alle banchine e pochi treni: chiuse le stazioni del metrò Linea 1 da Dante a Garibaldi per motivi di pubblica sicurezza. Il servizio di circolazione dei treni da stamattina è limitato solo alla tratta Piscinola-Dante. A piedi migliaia di studenti che devono raggiungere l’Università. Già ieri il metrò si era fermato per due volte.Guasti e disagi anche sulla Linea 2, dove un'avaria sulla linea Caserta-Napoli ha causato ritardi sui treni in direzione Napoli fino a 30 minuti.