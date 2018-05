Metropolitana Materdei, 7 milioni per la seconda uscita alla Sanità: via al progetto

Lunedì 28 Maggio 2018, 16:03

Con la delibera adottata dalla giunta su proposta dell’assessore alle infrastrutture e ai trasporti Mario Calabrese, il Comune dà avvio alle attività finalizzate alla progettazione e realizzazione della seconda uscita della stazione Materdei della Linea 1 nel quartiere Sanità. Lo rende noto una nota dell'amministrazione De Magistris. L’intervento, inserito nel Patto per Napoli, ha un costo complessivo di 6 milioni e 900mila euro, finanziato con risorse FSC 2014-2020.L'opportunità di realizzare una seconda uscita della stazione Materdei a servizio del quartiere Sanità - si legge nella nota - è offerta dal riutilizzo di una estesa cavità tufacea realizzata nel 1761 e successivamente usata come rifugio antiaereo nella seconda guerra mondiale. L'accesso alla cavità è posto ai piedi delle scale di via Telesino (alla confluenza tra via Sanità e via Fontanelle), e da qui, la cavità si dirige in direzione nord ovest, verso la stazione di Materdei per una lunghezza di circa 120 m. Da qui un percorso meccanizzato, realizzato all’interno di un tunnel di nuova costruzione, e delle scale mobili consentiranno di giungere alla quota banchina della stazione Materdei.Il concorso di progettazione è articolato in due gradi. Da tale procedura si selezionerà il vincitore a cui sarà assegnata la progettazione definitiva ed esecutiva. Approvato il progetto esecutivo, si potrà dare avvio alla gara per i lavori.