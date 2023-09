Pare difficile parlare di futuro roseo nel giorno in cui si racconta l'ennesima giornata da dimenticare di un presente nero come la pece. Eppure nel mondo della Linea 1 della metropolitana di Napoli c'è grande fermento perché dietro l'angolo è annunciata la grande svolta: nuovi treni finalmente in numero consistente, capienza triplicata rispetto appena a un anno fa, tempi d'attesa che, incredibilmente, scendono a livelli accettabili: «Entro novembre i treni transiteranno ogni otto minuti», spiega da tempo l'Amministrazione.

In realtà il cambio di rotta è iniziato esattamente undici mesi fa, il 18 ottobre del 2022 quando è entrato in servizio il primo dei nuovi treni costruiti in Spagna. Da quel giorno il percorso, tra iniziali difficoltà, è stato tutto in discesa e il trasporto ipogeo napoletano ha mostrato lievi segnali di miglioramento.

In realtà dopo l'innesto in linea del primo dei nuovi treni c'è stato un lungo periodo di difficoltà. Una questione sindacale interna all'agenzia nazionale sulla sicurezza dei trasporti, ha rallentato le prove degli altri convogli consegnati dalla spagnola Caf. La questione, dopo una lunga pausa di tensione, s'è sbloccata all'inizio della scorsa primavera e, da quel momento le cose sono andate di buona lena. Tanto che, attualmente, i nuovi treni in servizio sono già cinque.

In tanti ricorderanno che la vicenda dei treni di nuova generazione è stata segnata da un evento imbarazzante. A luglio 2021 era tutto pronto per ottenere il permesso alla circolazione del nuovo convoglio, il primo di 20 in arrivo. Nel giorno del test decisivo, a bordo anche gli ispettori del Ministero da Roma, l'imperiale (il tetto) di un vagone prese fuoco. Quella vicenda ha bloccato per più di un anno il percorso del varo del primo dei nuovi treni.

Il sindaco Manfredi chiede con vigore che il trasporto su ferro raggiunga livelli accettabili; l'assessore al ramo, Edoardo Cosenza, segue passo passo ogni sviluppo e regala annunci entusiastici ai suoi seguaci social.

Secondo il cronoprogramma, annunciato in una affollata conferenza alla fine dello scorso luglio, il momento della reale svolta dovrebbe essere il prossimo mese di novembre quando palazzo San Giacomo è convinto di poter garantire la presenza contemporanea, sui binari di Napoli, di una flotta di otto nuovi treni, ai quali si aggiungeranno alti due convogli realizzati mettendo assieme i pezzi ancora utilizzabili dei trenini gialli che hanno più di trent'anni di vita.

In quel momento, spiegò l'assessore Cosenza «la capacità contemporanea di trasporto della Linea 1, passerà dagli attuali 8700 passeggeri a 12500 garantendo una capacità di trasporto quasi triplicata rispetto ad ottobre del 2022».

L'anno scorso, infatti, il massimo di presenze contemporanee possibile sulla sgangherata flotta partenopea era di 4750 passeggeri. Un balzo in avanti notevole, e realmente verificabile.

Anche i tempi di attesa alle stazioni, con la crescita del numero di nuovi treni immessi in linea, dovrebbe iniziare a scendere. Dagli undici minuti medi comunicati attualmente dall'Amministrazione, si garantirà un'attesa media non superiore agli otto minuti: tempo che pare breve agli sfortunati utenti napoletani, ma che è ancora lontanissimo dalle grandi metropolitane del mondo. A Milano la linea gialla e la lilla garantiscono attese di tre minuti dalle 7 del mattino alle 22; a Londra la frequentatissima "Central" arriva alla banchina con cadenza fissa di sei minuti; a New York l'attesa per i treni della New Haven è pari a tre minuti, dalle sei del mattino, chi invece arriva in stazione alle 5 del mattino è costretto ad aspettare cinque minuti fra un treno e quello successivo.

Nel programma di rinvigorimento dei servizi offerti dalla Linea 1 della Metro c'è anche la possibilità di utilizzare il Wifi all'interno dei vagoni e nelle stazioni. L'infrastruttura è praticamente pronta, si tratta di ultimare i contratti con i gestori: a ciascun fornitore di servizi telefonici viene concessa la possibilità di agganciarsi alle antenne della metropolitana. Entro Natale la possibilità di utilizzare il telefono dentro la metropolitana, secondo l'Amministrazione, dovrebbe essere realtà.