Metrò, via Depretis diventerà un imbuto

Sabato 23 Febbraio 2019, 11:12

Cambia ancora la viabilità per i lavori del metrò. Dimezzata via Depretis. Chiusa per quasi due mesi via Marchese Campodisola, che collega via Marina e via De Gasperi a piazza Bovio. Chi proviene dall'asse costiero dovrà superare l'incrocio con i semafori, e girare in via Witting-via Vincenzo Russo, sulle quali sarà invertito l'attuale senso di marcia (invece di andare da via Depretis in direzione via De Gasperi, si farà il percorso inverso), quindi ci sarà l'obbligo di svolta a destra su via Depretis verso piazza Bovio, per un tratto di circa 50 metri in corsia protetta, visto che attualmente sarebbe contromano. Immaginabile il caos, considerando che già oggi via Depretis, arteria di sbocco di via Marina, è ingolfata dal traffico a causa del restringimento all'altezza di piazza Municipio legato al cantiere del metrò.