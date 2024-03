Controlli della polizia locale di Napoli nel fine settimana nei luoghi maggiormente attrattivi della movida cittadina.

In via Toledo gli agenti hanno sanzionato Nicolò Modica, noto sui social come Metroman, perché svolgeva spettacoli in strada con musica ad alto volume in mancanza di impatto acustico e in violazione del regolamento di sicurezza urbana del Comune di Napoli.