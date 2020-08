Metropolitana di Napoli, passeggeri a piedi sui binari: linea sospesa per 80 minuti

Scendono dalla metropolitana e camminano per un tratto lungo i binari: per questo la circolazione dei treni della Linea 1 della metropolitana di Napoli è stata interrotta oggi dalle ore 16.07 alle 17.22. Le due persone sono scese sui binari da Piscinola, dirigendosi verso Chiaiano. Anm, secondo quanto si legge in una nota, ha subito fermato la circolazione e, come prescritto dai regolamenti, ha fatto intervenire prima le guardie giurate e poi la polizia di Stato. Uno dei due è stato preso, l'altro è fuggito. Dai primi accertamenti pare che almeno uno dei due fosse un writer visto che uno dei treni è stato oggetto di graffiti.

LEGGI ANCHE Bus a Napoli, soppresse 29 linee

La circolazione della Linea 1 aveva già subito un problema alle 13.50, quando si era verificato un guasto agli apparati di sicurezza che controllano il sistema di segnalamento della linea nel tratto dalle stazioni di Dante a Garibaldi. Anm aveva quindi limitato la circolazione a Piscinola-Dante e aveva fatto partire l'intervento tecnico con il personale interno e con i tecnici di Hitachi Rail STS. Il guasto era stato riparato alle 16, ma la circolazione non è ripresa a causa dell'intrusione dei due soggetti lungo i binari. Quando si è avuta la certezza che i binari fossero liberi e si è conclusa la verifica sulla eventuale presenza di altre persone, la circolazione alle 17.22 è ripresa sull'intera tratta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA