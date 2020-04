Metropolitana di Napoli linea 1, ripartono i pagamenti per proseguire il programma dei lavori

Questa settimana, dopo mesi di lavoro, gli uffici della Mobilità della Regione Campania hanno definitivamente sbloccato le procedure amministrative legate al mancato pagamento dell'Iva - mancavano circa 60 milioni da anni - e finalmente potranno ripartire i pagamenti per la Linea 1 della Metropoliana di Napoli. Dopo diverse riunioni, una specifica delibera Cipe ed un finanziamento aggiuntivo della Regione Campania di oltre 5 milioni, è stato superato anche questo problema che rischiava di bloccare ancora a lungo le liquidazioni indispensabili per il proseguimento delle opere. Si continua a lavorare, soprattutto in questa fase particolarmente difficile, per immettere risorse nel circuito economico regionale: l'investimento della Regione per la Linea 1 ora ammonta a 305 milioni, mentre per la Linea 6 sono stati già erogati 429 milioni, sui 466 finanziati. Inoltre è già finanziato l'acquisto di 10 treni destinati alla Linea 1, per 96 milioni di euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA