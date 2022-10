Metropolitana di Napoli, treni fermi sulla linea 1 ma Manfredi annuncia: «Nuovi vagoni entro ottobre»

«Ci auguriamo che entro ottobre otteniamo il nullaosta per il nuovo treno. Questo significa avviare la messa in linea di tutti i treni», lo ha annunciato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine delle presentazione - in Sala Giunta - dei due concerti dei Coldplay.

Sempre sul tema trasporti il sindaco aggiunge che si sta portando aventi «un confronto con le associazioni sindacali per il prolungamento dell’orario - in riferimento alle corse dei treni della metro - e il mio auspicio è che tale prolungamento, grazie alla collaborazione dei lavoratori , si possa mettere in campo». «Adesso stiamo partendo anche con le attività di revisione degli ascensori e delle scale mobili della metro - continua il primo cittadino - che ormai hanno trent’anni e richiedono di essere sostituiti».

Ma l'odissea dei trasporti sembra non trovare tregua: è di oggi la notizia di un nuovo guasto sulla Linea 1 della metro che allontana sempre più il fausto epilogo dell'efficienza del trasporto pubblico cittadino. Un disservizio che si accentua anche a causa del disagio della funicolare centrale.

«Stiamo lavorando sulla questione della funicolare che aveva avuto 5 anni di proroga perché parlarle delle attività di aggiornamento della funicolare significa parlare della sicurezza dei cittadini - sottolinea Manfredi - Ci sono dei disagi e mi scuso, ma le responsabilità vengono da lontano», conclude facendo riferimento all'amministrazione precedente.