La vita dei nuovi treni della metropolitana di Napoli è colma d'insidie e irta di difficoltà. Il primo convoglio è stato varato lo scorso ottobre, dopo 30 mesi di difficoltà e gravi problemi che ne hanno rallentato l'entrata in servizio, il secondo era annunciato per i giorni delle feste natalizie ma anche in questo caso ci sono stati ritardi e lievi difficoltà. La buona notizia è che il percorso di collaudo sta per arrivare a termine e, se tutto andrà bene, il secondo treno potrebbe essere a disposizione dei passeggeri della Linea 1 entro la fine del mese di febbraio. Poi, così come più volte annunciato dall'Amministrazione locale, la cadenza dovrebbe essere di un nuovo convoglio in servizio ogni due mesi con il traguardo del prossimo dicembre da tagliare con cinque nuovi treni già in servizio.

In media l'ingresso in servizio di ogni nuovo treno dovrebbe ridurre i tempi di attesa in banchina di due minuti. Questo significa che un singolo innesto sui binari non porta benefici evidenti con immediatezza, ma la somma di tanti nuovi convogli dovrebbe finalmente trasformare l'attesa dei passeggeri: tempi in linea con tutte le altre metropolitane del mondo. Ma un segnale plateale della svolta arriverà solo quando le nuove immissioni saranno consistenti.

Il Comune ha comprato 19 treni dalla spagnola Caf, attualmente a Napoli ne sono già arrivati dieci compreso quello il cui «imperiale» (il tetto del treno) prese fuoco nell'estate del 2021 durante l'ultima e decisiva prova prima dell'ingresso in servizio. Quell'evento, per il quale le indagini tecniche hanno scagionato il treno (fu colpa del cedimento di coperture di ferro all'ingresso di una stazione), fu la causa principale del ritardo delle procedure di concessione dei permessi.

I rallentamenti attuali per l'ingresso in servizio del secondo treno, invece, sono solo in parte collegati ai guasti che hanno funestato le corse iniziali del convoglio spagnolo: una volta s'è verificato lo spegnimento improvviso delle telecamere di controllo sulle porte d'accesso e in un'altra occasione il software che controlla i freni ha smesso di dialogare con il computer centrale. In entrambi i casi s'è trattato di questioni tecnologiche risolte con semplici interventi.

Attualmente, superate tutte (si spera) le difficoltà naturalmente collegate all'esordio di un mezzo completamente nuovo, i ritardi sul cronoprogramma ipotizzato dall'amministrazione per il varo del prossimo treno sono legati quasi interamente alle procedure burocratiche. Bisogna mettere assieme l'agenda di tutti i componenti della commissione di verifica, e la carenza di personale non è d'aiuto per far quadrare i conti delle presenze al tavolo delle decisioni.

Alle viste, però, ci sono altri incontri già programmati che dovrebbero portare alla conclusione della fase «statica» del collaudo e far entrare la vicenda nella parte attiva, quella del lungo test sui binari che precede l'ingresso ufficiale in servizio. Si tratta di macinare cinquemila chilometri senza passeggeri a bordo per testare la definitiva sicurezza del treno e infine permettere ai passeggeri di viaggiare in sicurezza.

Anche questo secondo step di ingresso in servizio sta fornendo dettagli importanti per accelerare le procedure che seguiranno nei prossimi mesi. Insomma, dopo aver affrontato le lunghissime operazioni per il primo treno e quelle meno traumatiche del secondo, le procedure dovrebbero essere definitivamente accelerate fino ad arrivare alle previsioni ufficiali di un nuovo convoglio in linea a cadenza bimestrale.

Nel frattempo, però, bisogna trovare spazio nel deposito di Piscinola che fino ad ora ospitava i sei treni gialli scalcagnati con un'età media di trent'anni ciascuno, oltre alle carcasse degli altri venti treni che man mano si sono guastati senza poter più circolare.

I moderni mezzi che arrivano dalla Spagna hanno bisogno di ampie aree di manovra e di officine attrezzate per la manutenzione, ecco perché a Piscinola stanno per partire drastici lavori di ampliamento del deposito per i quali c'è stato bisogno di effettuare una variante al piano regolatore e che avranno un costo di sessanta milioni di euro. In questo caso la realizzazione non sarà immediata, per il completamento del nuovo deposito occorrerà almeno un lustro, se tutto andrà bene.