Metropolitana di Napoli, assalto ai treni: quasi mezz'ora d'attesa, la polizia ferma il caos

Ieri mattina prima delle sette alla stazione della Metro di Chiaiano la piccola ressa dei ragazzi pronti ad andare a scuola era già consistente. Quella ressa pian piano s'è trasformata in folla, poi in definitivo e incontrollabile assembramento: la metropolitana del mattino, quella che consente di arrivare in classe in orario, è passata con 25 minuti di ritardo rispetto agli orari previsti. In quell'arco di tempo, secondo le previsioni dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati