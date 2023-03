Metropolitana di Napoli, ok al nuovo treno: sarà operativo dalla prima settimana di aprile

Il secondo dei nuovi treni della metropolitana sarà il regalo di Pasqua che riceveranno i napoletani. Le prove al secondo convoglio spagnolo si sono concluse questa notte alle 4 e il treno ha ottenuto il via libera dai responsabili della agenzia ministeriale per la sicurezza dei trasporti ferroviari.

Attualmente è necessario un ultimo passaggio burocratico che prenderà una settimana circa, poi potranno partire le prove sui binari che dovranno coprire 5.000 chilometri prima di poter ottenere il definitivo permesso di ingresso in servizio.

I tempi per queste nuove prove sono stimati in circa 15 giorni ma, per prudenza, dalla Anm spiegano che l'ingresso in servizio è stimato per la prima settimana di aprile.