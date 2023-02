L'entrata della metropolitana nel Rione Sanità «si farà» in tempi «assolutamente compatibili con la deadline fissata dal Pnrr, che è il 2026». Lo ha assicurato l'assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, intervenuto oggi in Commissione Infrastrutture e Mobilità del Consiglio comunale di Napoli proprio per chiarire le ragioni dei ritardi della realizzazione dell'uscita della Linea 1 nel quartiere Sanità. L'assessore Cosenza ha precisato che «l'entrata Sanità si farà ed è interamente finanziata con 6 milioni e 900 mila euro di fondi Pnrr, quindi non esistono preoccupazioni rispetto alla mancanza di risorse».

Resta invece da risolvere «il problema burocratico legato al passaggio dei tecnici che devono effettuare i sondaggi in un'area di proprietà privata, ma la questione si risolverà senza necessità di effettuare espropri e con effetti limitati per i residenti». I tempi per effettuare i lavori, secondo i progettisti, saranno di 24 mesi, «quindi assolutamente compatibili con la deadline fissata dal Pnrr che è il 2026». In Commissione è intervenuta anche Laura Lieto, assessore all'Urbanistica del Comune di Napoli, e ha spiegato che «il punto di forza del progetto sta nel fatto che la metà degli interventi si svolgeranno all'interno di un percorso sotterraneo esistente, un tunnel scavato all'interno di una cavità ottocentesca, utilizzato anche come rifugio antiaereo durante la Seconda guerra mondiale. Un progetto, quindi, coerente anche con l'identità e la storia dei luoghi, come lo stesso metrò dell'arte. Non esistono inoltre rischi strutturali, come documentano i numerosi studi scientifici che riguardano la zona».