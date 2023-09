Pugni e calci contro i muri della metropolitana di Salvator Rosa, bersagliata da due raid vandalici nel giro di 48 ore. Nella stazione dell'arte della Linea 1, considerata un esempio di architettura moderna impreziosita da installazioni di artisti internazionali, sono state distrutte porzioni del muro che fiancheggia i corridoi antistanti le banchine. Gli assalti violenti messi a segno sabato sera e lunedì sera, sono avvenuti entrambi poco prima dell'ultima corsa della metropolitana intorno alle 23, ma non si tratta di una novità. La stazione di Salvator Rosa, sfregiata anche a giugno e durante lo scorso inverno, è «oggetto di reiterati raid che adesso sono al centro di indagini con la massima collaborazione dell'Anm» ha fatto sapere Francesco Favo, direttore generale dell'Azienda di mobilità pubblica napoletana che gestisce la metropolitana.

Rapidi, violenti e distruttivi. Così sono stati gli assalti consumati nelle ultime 48 ore nell'area che precede le banchine del metrò di Salvator Rosa. Il cartongesso è stato sfondato e le piastrelle decorative che rivestivano il muro sono state completamente divelte. Ad agire con brutalità è stata più di una persona e l'identikit del branco in azione è sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine a cui verranno consegnati i filmati che l'azienda dispone. La maggior parte delle aree interne della stazione, infatti, sono controllate dagli occhi elettronici di un circuito attivo 24 ore su 24. Per il momento, gli accertamenti sono concentrati su un gruppetto di giovanissimi, forse minori, che avrebbero agito in più di un'occasione per puro bullismo, ripetendo come un copione la dinamica del raid vandalico messo a segno pochi istanti prima di salire a bordo dell'ultima corsa. La preoccupazione per il «clima di violenza nelle stazioni della metropolitana collinare» è stata al centro di diverse azioni dei comparti sindacali che hanno chiesto il potenziamento della sicurezza. «Bisogna potenziare le misure di prevenzione con un maggior numero di uomini e mezzi» ha dichiarato Adolfo Vallini del dipartimento regionale Salute e Sicurezza Usb sottolineando la necessità «di maggiore sicurezza nelle ore serali anche attraverso l'aumento dell'attuale numero di telecamere di videosorveglianza».

L'obiettivo è «istituire un tavolo di crisi aziendale per poter far fronte e prevenire i continui danneggiamenti ed aggressioni che subiscono mezzi, stazioni e personale operativo dell'Anm» hanno annunciato i sindacalisti Usb. Nel mese di luglio era stata potenziata la vigilanza nella stazione di Salvator Rosa, un deterrente che ha funzionato fin quando la necessità di aumentare i controlli anche in altre aree critiche, come quelle del Museo, ha inevitabilmente comportato il trasferimento della vigilanza dal metrò dell'arte ad altre destinazioni. «La sorveglianza è un settore su cui investiamo in maniera significativa ma il nostro portafogli non è illimitato» fa sapere Favo, deciso a scovare i vandali grazie «alla consegna dei filmati di videosorveglianza alle forze dell'ordine».

Infine, Favo annuncia la soluzione. «Tra pochi mesi avremo la copertura radio nelle stazioni sotterranee e questo rappresenterà un efficace strumento di difesa e controllo, favorendo interventi veloci».