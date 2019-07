Mercoledì 3 Luglio 2019, 08:36

L'Anm presenta il suo personale biglietto da visita ai visitatori e agli atleti delle Universiadi: nessuna informazione nelle stazioni della Metropolitana Linea 1. Cancellate. Da ieri. Chi arriva ai binari non sa, e forse non deve sapere, dopo quanto tempo arriveranno i treni. Magari per non fare la brutta figura nel paragone con il resto d'Europa con i treni che arrivano dopo almeno 9 minuti, e non dopo 2-3 come avviene nelle grandi città del mondo.Spenti i tabelloni con l'indicazione di quanto manca per l'arrivo dei treni, i viaggiatori si trasformano in skipper cercando di sondare dal movimento del vento se per caso gli agognati vagoni.Per completare il sistema di accoglienza, l'Anm ha disattivato anche le informazioni sui treni, quelle che annunciano in italiano e inglese quale è la stazione successiva e da che lato si scende. E visto che proprio c'è voglia di creare disagi, le stazioni stamattina si presentano sporche, con i cestini stracolmi di spazzatura da ieri e cartacce per terra dei soliti incivili.De Magistris ieri ha rivelato che sospetta che i guasti ai treni della metropolitana «sono opera di sabotaggi». Chissà se anche lasciare i viaggiatori senza informazioni rientra nello stesso piano. Comunque è un risultato che il sindaco, dopo otto anni di governo della città, si è accorto che da tempo immemore i dipendenti Anm per ottenere soldi e prebende spesso intralciano il servizio pubblico a danno dei cittadini e degli utenti.