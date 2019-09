Mercoledì 25 Settembre 2019, 20:34

Un pianoforte per accompagnare il viaggio dei passeggeri della metropolitana Linea 1 di Napoli. Inaugurata questo pomeriggio nella stazione di piazza Municipio l’installazione permanente donata dal Rotary Club all’Anm. Presenti all’inaugurazione il presidente del Rotary Club Campania - Napoli Gianluca Calise, l’ex presidente Luigi Laino, l’ammistratore unico Anm Nicola Pascale e l’assessore ai giovani e al patrimonio del comune di Napoli Alessandra Clemente.«Una bellissima iniziativa del Rotary con Anm e il comune di Napoli - afferma Nicola Pascale - per portare all’interno delle nostre stazioni, che sono già le più belle d’Europa, non soltanto le arti visive, ma anche la musica».«La nostra metropolitana delle tre "A", dell’arte, dell’archeologia e dell’architettura diventa anche la metropolitana dell’armonia - dichiara Alessandra Clemente - dove ascoltare musica e soprattutto dove accendere l’attenzione di tutte le istituzioni affinché il sistema di trasporto pubblico poissa essere in grado di dare sempre maggiori risposte di qualità alle esigenze di vita di tutti».