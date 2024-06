Metropolitana di Napoli, bagni da incubo sulla linea 1: «E si pagano anche 20 centesimi»

Trovare un bagno decente nelle stazioni della metro? In moltissimi casi è una vera e propria avventura. Prendiamo la stazione Vanvitelli - come denuncia Antonio Di Gennaro Assoutenti Campania Mobilità - tre i servizi presenti. Uno è chiuso perchè guasto, l'altro è indecente. Il terzo è da incubo. Eppure per accedere si paga. Venti centesimi e si apre la porta. Pulizia? Zero. Carta igienica? Zero. Sapone per le mani? Questo sconosciuto. L'acqua c'è e pure troppa soprattutto sul pavimento.

«Purtroppo - si legge in una nota di Assoutenti - è una situazione diffusa e frequente. Ripetiamo, accade spesso ed in varie stazioni. Chi gestisce questo servizio? Perché nessuno interviene a risolvere i problemi? Perché accade tanto spesso, anche dopo avere pagato? Chiediamo sia tutto risolto in via definitiva».