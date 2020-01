Nuova mattina da incubo per i pendolari della linea 1 della metropolitana di Napoli: l'intera tratta è stata chiusa per 40 minuti nelle prime ore della mattina per «problemi tecnici», come recita lo scarno comunicato diffuso dall'Anm Napoli. Il servizio è stato ripristinato alle 7.23 e solo sulla tratta tra Colli Aminei e Dante, ma restano tanti, tantissimi i disagi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA