Napoli-Afragola in metro: ecco le stazioni a forma di vulcano

La linea metropolitana Napoli-Afragola fa un altro piccolo passo in avanti. E' stata avviata la seconda consultazione pubblica, con la convcazione di una conferenza dei servizi, per avviare il progetto di «servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi per il nuovo collegamento tra la stazione Alta velocità di Afragola e le linee metropolitane di Napoli».Si tratta di una linea ferroviaria ad alta frequenza e ad alta velocità, lunga 12,35 km che metterà in collegamento Piazza Cavour con l'Av di Afragola, attraversando i comuni di Casoria e Casavatore.

Il progetto, ovviamente, è ancora in fase embrionale.

Attualmente alla seconda conferenza dei servizi sono convocati 40 Enti differenti che dovranno fornire indicazioni e pareri utili ad avviare la progettazione della fattibilità tecnica. Anche se la realizzazione è ancora lontanissima, già esistono i rendering delle future stazioni che saranno strutturate con al forma di un vulcano che si amplia man mano che i viaggiatori scendono verso la banchina.

Il progetto è dotato di un finanziamento da oltre un miliardo e mezzo di euro che prevede anche l'acquisto di 30 treni necessari a svolgere il servizio.