Pulmini e auto della «Napoli Sociale» abbandonati nell’erba incolta a Scampia: erano usati per accompagnare i disabili

Sono almeno una decina i mezzi fermi ed abbandonati al degrado, tra l’erba incolta dell’area delle cosiddette “aule mobili” di Scampia. Sono pulmini, bus ed autovetture, parcheggiate lì da quando - quattro anni fa - la società “Napoli Sociale” fu messa in liquidazione. Mezzi di trasporto con cui gli operatori della partecipata del comune di Napoli, accompagnavano i pazienti disabili nelle strutture di riabilitazione della città.



Un terreno in via Enzo Paci, a poca distanza dal distaccamento Asia, trasformato in un vero e proprio scasso.

«È vergognoso - afferma il vice presidente dell’VIII Municipalitá Salvatore Passaro - che queste vetture siano in queste condizioni, all’interno di un terreno del tutto abbandonato. Siamo al centro del quartiere di Scampia e non è giustificabile che nessuno sappia nulla. Bisogna fare chiarezza su questa situazione anche perché non è difficile accedere a questi spazi, isolati e pericolosi per i più piccoli. Per questo è necessario effettuare un sopralluogo. Si dovranno valutare le condizioni dei mezzi e dell’intero terreno in cui sono stati abbandonati. Il nostro compito è quello di garantire trasparenza e sicurezza ai cittadini. Vogliamo capire chi sono i responsabili di questo scempio e di questo spreco delle risorse a nostra disposizione». Ultimo aggiornamento: 12:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA