A spasso con mezzo chilo di cocaina sotto il sedile del passeggero: arrestato

Mercoledì 26 Giugno 2019, 15:43

Gli agenti del commissariato di Secondigliano hanno arrestato Salvatore Russo, 49 anni, responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti.Durante un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ieri sera i poliziotti hanno intercettato l’uomo in via dello Scirocco mentre era alla guida di un’auto.All’interno della vettura è stato scoperto, ben occultato sotto il sedile del passeggero, un involucro di cocaina di circa 510 grammi.Per Russo, con precedenti di polizia, è scattato l’arresto. Stamane verrà celebrato il giudizio per direttissima.La cocaina rinvenuta è stata sequestrata.