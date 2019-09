L. G., un 21enne di somma vesuviana già noto alle forze dell’ordine, è stato scoperto dai carabinieri della stazione locale in possesso di mezzo chilo di marijuana. aveva nascosto la droga in casa e anche in luoghi comuni del condominio –scale e terrazzo-. in parte era già confezionata in bustine. Lo stupefacente è stato sequestrato, il 21enne arrestato: dovrà rispondere di detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Terminate le formalità è stato tradotto ai domiciliari.

Domenica 8 Settembre 2019, 13:14

