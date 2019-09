Sabato 28 Settembre 2019, 10:40

Un incidente che sarebbe potuto costare caro. Nella giornata di ieri un trasporto eccezionale di barche ha urtato un balcone, portando alla caduta di numerosi calcinacci e costringendo i Vigili del fuoco ad entrare in azione. Intervento necessario per verificare la stabilità del palazzo in seguito al colpo subito. Un episodio che ha scatenato le reazioni dei cittadini: "Si tratta di una tragedia sfiorata, siamo stati fortunati. Non ci sono controlli, nonostante i proclami del sindaco".Molti residenti fanno riferimento all'ultima ordinanza del sindaco, tramite la quale si sarebbe dovuto limitare il transito dei trasporti eccezionali di barche perchè creano disagi alla circolazione. Proprio poche ore prima dell'incidente, lo stesso primo cittadino bacolese aveva annunciato controlli a tappeto in seguito a numerose segnalazioni dei cittadini. Parole che vanno però in contrasto con l'incidente verificatosi poco dopo. Intanto i cittadini chiedono un intervento massiccio per evitare nuovamente episodi del genere.