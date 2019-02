Napoli, pizzaiolo derubato sette volte scrive ai ladri: «Non rompete le porte, vi lascio le chiavi»

Ha aperto cinque mesi fa e già l'hanno derubato delle provviste alimentari e di soldi ben 7 volte. Vittima dei furti è il titolare di una pizzeria in via Vincenzo Mosca, nel territorio della V Municipalità, Vomero-Arenella, che ha affisso un avviso sulla vetrina della pizzeria con su scritto: «Mi avete derubato 7 volte, 7 come il settimo comandamento 'non rubarè, vi lascio le chiavi così non mi rompete le porte». Il titolare della pizzeria, che si chiama «Io mammeta e vuje», Giuseppe Di Mascia ha denunciato i furti puntualmente sia alla Polizia che ai Carabinieri.

«La mia è solo una forma di protesta - spiega Di Mascia all'Adnkronos - perché siamo già al settimo episodio dal giorno in cui ho aperto l'attività il 13 settembre. Ogni volta entrano di notte e portano via le provviste e i soldi che più che altro sono quelli delle mance dei camerieri. So che questi furti sono capitati anche ad altri negozi qui in zona e non voglio né pubblicità né parlare male della mia città che amo. Però spero che questi furti non si verifichino più e ringrazio le forze dell'ordine perché ci sono vicine con la presenza di qualche Volante e stanno lavorando bene». Si sta valutando se in zona siano presenti telecamere di qualche negozio o della vicina banca: le registrazioni dei filmati notturni potrebbero aiutare le forze dell'ordine nelle indagini.

Mercoledì 13 Febbraio 2019, 15:36 - Ultimo aggiornamento: 13-02-2019 18:40

